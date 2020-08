– Widzę, że część osób odpuściło sobie maseczki, część sklepów nie ma środków do dezynfekcji – mówił w specjalnym wydaniu programu Prezydent na 96 FM Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zielonogórskim magistracie.

Jak wygląda walka z pandemią w wakacje? Nasz gość również w Zielonej Górze obserwuje rozprężenie społeczne. Sytuacja epidemiczna w mieście jest na bieżąco monitorowana.

Mamy 125 osób w kwarantannie domowej. Mam tu na myśli taką kwarantannę domową, o której decyzję wydał sanepid, czyli osoby, które miał kontakt z osobami dodatnimi. W kwarantannie granicznej jest prawie 300 osób, to te osoby, które przyjeżdżają spoza Unii Europejskiej. Dwie osoby mamy w akademiku, gdzie organizujemy kwarantannę instytucjonalną. 27 osób mamy w izolacji domowej i w izolatorium prowadzonym przez szpital na uczelni.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uważa, że miasto jest gotowe na tzw. drugą falę.

Myślę, że jesteśmy gotowi, jeżeli będziemy przestrzegać podstawowych zasad. Posiadamy również na wyposażeniu sprzęt do neutralizacji. Mamy też zmagazynowane maseczki. Pan prezydent otrzymał darowiznę z Wuxi i mam nadzieję, że we wrześniu 30 tys. maseczek dotrze do nas, ponieważ już są w Polsce.

Waldemar Michałowski odniósł się do tematu Winobrania. – Będziemy się starali bezpiecznie to święto przeprowadzić w Zielonej Górze – dodał przedstawiciel magistratu, z którym cały program do zobaczenia na portalu wZielonej.pl.