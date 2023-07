Pół tysiąca stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przebywa obecnie w Zielonej Górze.

Zakwaterowanie znaleźli m.in. w akademikach Uniwersytetu Zielonogórskiego i w bursie przy ul. Botanicznej. Przyjechali studenci z całego kraju. Co im daje bycie stypendystami? I możliwość uczestnictwa we wspólnym obozie?

W planie jest zwiedzanie miasta i regionu, odpoczynek, ale też spotkania poświęcone umacnianiu więzi duchowych.

To pierwszy z trzech obozów stypendystów. Kolejne odbędą się w Radomiu i Myczkowcach. Mówi ks. Łukasz Nycz, członek zarządu fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Z jednej strony to czas duchowego wzmocnienia. Czytamy tutaj orędzie św. Jana Pawła II na V Światowe Dni Młodizeży, które oparł o obraz winnego krzewu. Obraz Zielonej Góry jest tutaj oczywisty. Z drugiej strony to też czas odpoczynku, budowania relacji, podziwiana Zielonej Góry, ale i regionu, bo stypendyści udadzą się też do Lubniewic, Żagania i do Łęknicy.