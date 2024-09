Według najnowszych informacji jakie posiada sztab kryzysowy fala na Odrze dotrze do nas w niedzielę. – Trzymamy rękę na pulsie i prowadzimy działania prewencyjne – mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski. Umacniane są wały, wciąż produkowane są worki z piaskiem, a w gotowości jest postawiona m. in. dodatkowa komunikacja miejska na wypadek gdyby sprawdziły się czarne scenariusze.

To najgorętsze dni za czasów prezydentury dla Marcina Pabierowskiego, który w zasadzie bez przerwy wraz ze sztabem kryzysowym przygotowuje się na wypadek spełnienia się czarnego scenariusza. Fala na Odrze przewidywana jest na niedzielę, ale nikt nie siedzi w miejscu i nie czeka na te kolizję. Brane pod uwagę są ewakuacje mieszkańców z terenów zagrożonych zalaniem. Co do tego ostateczne decyzje zapadną jutro.

Władze miasta i służby apelują o nie zbliżanie się do wałów przeciwpowodziowych jeśli nie bierzemy w akcjach prewencyjnych. “Turystyka powodziowa” stwarza zagrożenie życia.