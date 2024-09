Aleja Niepodległości – pierwotnie Bahnhofstraße, czyli Dworcowa. To jedna z pierwszych ulic w Zielonej Górze. Konieczność wybudowania jej pojawiła się, kiedy do miasta w 1871 roku dotarł pierwszy pociąg.

-Do 1945 roku była to ulica Dworcowa. Jak pionierzy wchodzili do Zielonej Góry, opowiadali że to była przepiękna ulica. Kwitły magnolie, było kolorowo. Ze względu na to, że była to reprezentacyjna ulica, więc dostała nazwę generała Stalina – opowiada Tomasz Czyżniewski, historyk.

