Wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku, ale dla zielonogórzan – również okazja do tego, by zmienić coś na swoim osiedlu lub w dzielnicy. A przynajmniej tak było przed rokiem, kiedy właśnie latem wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły na inwestycje, a następnie wybierali najciekawsze z nich w głosowaniu. Co z tegoroczną odsłoną budżetu? Wakacje pomału się kończą, a o nowej edycji nic nie wiadomo.

Prezydent Janusz Kubicki uważa, że należy poczekać na odpowiedni moment. W sytuacji, gdy trwa epidemia, są bardziej pilne sprawy – stwierdził w audycji „Prezydent na 96 FM”.

Naprawdę, dla mnie najważniejsze w tej chwili to ruszyć ze szkołami (wierzę w to, że się uda) i walczyć z tym, abyśmy ponosili jak najmniejsze szkody z tytułu wirusa. Więc budżet obywatelski jest elementem, który był i będzie, ale to nie jest rzecz najważniejsza. Nie jest tak, że rzucimy wszystko teraz na front walki o budżet obywatelski, bo są ważniejsze tematy.

Zielona Góra korzystała z budżetu obywatelskiego jeszcze zanim pojawiła się ustawa, która zobowiązała samorządy do ich realizacji. Zdaniem radnego Dariusza Legutowskiego, kolejną edycję BO można zorganizować tak, jak głosowanie na projekt kąpieliska w Ochli.

Nie widzę zagrożenia do przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. To jest możliwe w każdych warunkach, zresztą widzieliśmy, jak sprawnie prezydent przeprowadził głosowanie w sprawie kąpieliska w Ochli. Powstała strona internetowa, można było wybierać projekty, oddawać głosy. Podobnie w budżecie obywatelskim. Teraz mamy nowy regulamin, który obowiązuje, mieszkańcy szybko dostosowują się do regulaminów i wiedzą, w jaki sposób można przeprowadzić to bardzo sprawnie, zdalnie, elektronicznie, bez problemu.

Radny dodał, że budżet obywatelski zmobilizował mieszkańców do działania. Dał im poczucie, że mogą mieć wpływ na to, na co są wydawane ich pieniądze i jak zmienia się miasto. W ubiegłorocznej edycji na projekty w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono pulę 6,5 miliona złotych.