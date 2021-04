Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosił konkurs na imię dla nowo narodzonej owieczki z Gospodarstwa Agroturystycznego Malinówka. Skąd owieczka w ZGK? Ma to być podziękowanie za bożonarodzeniowe choinki, które w formie zielonych przekąsek trafiły do podopiecznych obiektu.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej postanowili, że skoro choinki oddawali mieszkańcy, to właśnie oni powinni też wybrać imię dla najmłodszej owieczki. Propozycje należy przesyłać do 13 kwietnia do godziny 12. Można to robić w formie komentarzy pod postem ZGK na facebooku.

Jury, złożone z przedstawiciela naszej firmy i przedstawiciela Malinówki, wybierze trzy imiona. Które najbardziej odpowiadają charakterowi naszej czarnej, małej owieczki. Dzień później te trzy imiona zostaną znowu podane na naszym profilu. Przygotujemy kolejny post. Zielonogórzanie spośród tych trzech imion będą wybierali to, które najbardziej im się podoba. Zrobią to poprzez lajki i serduszka. Wygra imię, które zbierze ich najwięcej.

Jak na konkurs przystało – będą też nagrody. Do wygrania jest aparat fotograficzny oraz smakołyki z Malinówki.