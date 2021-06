Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej poszukuje chętnych do stworzenia wspólnych kwietników na deptaku. A dokładniej na parapetach i balkonach tamtejszych kamienic. Akcja polega na tym, że ZGK da kwiaty, a mieszkańcy starówki o nie zadbają.

Zgłaszać się po bezpłatne kwiaty mogą mieszkańcy deptaka. Między innymi z ulic Niepodległości, Żeromskiego czy też Kupieckiej. Chęć udziału w akcji można zgłosić droga mailową.

Jesteśmy w stanie zabezpieczyć do tej akcji tyle kwiatów, ile będzie trzeba. Myślimy głównie o pelargoniach. Są one raczej najbardziej trwałe i też się ładnie komponują. Zapraszamy więc tylu chętnych, ilu się tylko znajdzie. Na tyle się przygotujemy. To będzie taka nowa, świecka tradycja. Wiosenno – letnia. Jeśli zostanie dobrze przyjęta, to będziemy ją powtarzali. Całkowicie bezpłatnie mieszkańcy mogą się po te kwiaty zgłosić. Zadbanie i pielęgnację tych kwiatów pozostawiamy we własnym zakresie.