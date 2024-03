Trwa tydzień dla kobiet na Uniwersytecie Zielonogórskim. A to oznacza – spotkania i wydarzenia skierowane przede wszystkim do płci pięknej. W tym koncerty, pełne kobiecych melodii oraz trening fitness. Wydarzenia odbywają codziennie, do piątku.

Kobiece świętowanie na naszej uczelni zainaugurował wykład dotyczący żywienia. Dokładniej – jak sposób odżywiania wpływa na nasze ciało i psychikę. Poprowadziła go dr Justyna Korycka – Korwek, z Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia UZ.

Przypominamy rekomendacje żywieniowe głównie dotyczące picia wody, która bardzo wpływa między innymi na jędrność skóry czy metabolizm. Mówimy również o psychologii odżywania. Co w żywności powoduje, że czujemy się lepiej. Jakie składniki realnie wpływają na stan naszego ciała. Co w żywności prowokuje nas do lepszego nastroju.

Dr Korycka – Korwek cały czas jednak przypomina. Oprócz zdrowej diety, bardzo ważny jest też ruch. A tego zaczerpnąć będzie można podczas wspólnego treningu fitness “Girl power”, także organizowanego w ramach tygodnia kobiet na UZ. Z dr Korycką – Korwek spotkamy się także podczas piątkowego poranka z okazji “Dnia Kobiet”. Nasz gość rozszerzy wtedy myśl na temat tego, co jeść, żeby czuć się atrakcyjną i zdrową.