Nauka w szkołach odbywa się hybrydowo, a miasto jest w kontakcie z dyrektorami szkół. Prowadzone są narady online – informuje Wioleta Haręźlak o stanie zielonogórskiej oświaty w czasie pandemii. Na antenie Radia Index podała też, które placówki są zamknięte.

Swoją działalność do nauczania hybrydowego ograniczyły niektóre przedszkola i szkoły.

Przedszkole nr 14 na ulicy Krasickiego jest całkowicie zamknięte. Tam jest ognisko wirusa. Mamy trzy przedszkola – 24, 34, 37 – gdzie wprowadzono zajęcia hybrydowo, też ze względu na personel, który jest zakażony. Mamy zespoły edukacyjne – 5, 6, 9. 6 to jest Przylep, 5 to Ochla, 9 to jest osiedle Zastalowskie – tam wprowadzono nauczanie hybrydowe. To jest sytuacja na dzisiaj. Na pewno jest dynamiczna.

Decyzję o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe w szkołach podstawowych podejmują dyrektorzy szkół. Szkoły ponadpodstawowe mają natomiast obowiązek prowadzenia kształcenia hybrydowego na podstawie wytycznych ministerstwa. Miasto Zielona Góra będzie użyczać uczniom kolejnych laptopów.

W przyszłym tygodniu do Zielonej Góry będą dostarczone laptopy dla uczniów. To jest 1200 komputerów dla Zielonej Góry, kolejna partia komputerów. Natomiast proszę pamiętać, że komputery, które są w zasobach każdej ze szkół, również mogą być wypożyczone, jeśli uczniowie nie mieliby takiej możliwości, aby mieć dostęp do komputera. Oprócz tego część komputerów – około 300 – pójdzie do powiatu: do Sulechowa, Czerwieńska, Zaboru i Świdnicy.