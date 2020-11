Nauka zdalna, także w pierwszych trzech klasach szkół podstawowych, to niemałe wyzwanie dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Czy szkoły były na to przygotowane? I czy edukacja na odległość może mieć jakieś plusy?

W dobrej sytuacji są te placówki, które niedawno powstały – jak np. podstawówka w Zespole Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze.

Mogę powiedzieć, że w Szkole Podstawowej nr 29 „wygraliśmy to”, z uwagi na to, że mamy nowoczesny sprzęt. Do komputerów stacjonarnych zostały dokupione mikrofony i słuchawki, więc nauczyciele, jeżeli chcą, mogą przyjść normalnie do szkoły. Mamy bardzo dobry internet i można bez problemu, spokojnie łączyć się z dziećmi i prowadzić zdalnie lekcje. Teraz czekamy na nowy sprzęt. Jak tylko się on pojawi w tym tygodniu, będzie rozdysponowany dla uczniów, także dla klas 1-3.