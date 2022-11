Wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnego turnieju tanecznego w naszym mieście. Szkoła Tańca Gracja wiosną przygotowuje “Konwaliowy Turniej Tańca” Natomiast zimą zaprasza nas na “Turniej Gwiazdkowy”



Od ponad dwudziestu lat impreza gości w kalendarzu, a odbywa się na obiektach WOSiRu w Drzonkowie. W tanecznych akcjach zobaczymy uczniów lubuskich szkół tańca w różnych kategoriach wiekowych. Od przedszkolaków do seniorów.

Według naszego gościa taniec jest bardzo wymagającym sportem.

Tancerz sportowy nie może mieć żadnych przeszkadzaczy. Jego wydolność, sprawność fizyczna, waga, to czym się odżywia, to wszystko ma duże znaczenie w jego przygotowaniu. Jeśli mówimy o tancerzach na poziomie mistrzostw polski, a mamy teraz w trakcie weekendu takie zawody, to uczestnik jest zobligowany do prowadzenia sportowego trybu życia.