Piękniejszego świętowania pierwszych urodzin nie można było sobie wymarzyć – kwota na leczenie Ani Orłowskiej uzbierana! Na koncie dziewczynki jest ponad 8 mln 300 tys. zł, co pozwala już sfinansować najdroższy lek świata.

Kosztowna terapia genowa ma zahamować rozwój SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni.

W sobotę, dzielna zielonogórzanka świętowała roczek. Przy okazji festynu na parkingu CRS był tort i wspólne świętowanie. Zbiórka trwa jednak do końca czerwca. Pieniądze dla Ani nadal będą potrzebne, później już na kosztowną rehabilitację. Chętnych do pomagania nie brakuje. Kolejna inicjatywa to „Bieg dookoła Polski”, o niej mówi Łukasz Tołoczko.

Nasz bieg jest organizowany jest w dniach 3-4 lipca. To bieg wirtualny, który możemy pobiec, gdzie chcemy. Najważniejsze jest to, żeby zapisać się na wydarzeniu na Facebooku, wpłacić 100 zł. Ta zbiórka potrwa do 30 czerwca.

Liczba uczestników jest nieograniczona, choć pierwsze 300 osób otrzyma pamiątkowe medale i pakiety startowe. Biegacze chcą dla Ani przebiec Polskę dookoła, czyli w sumie pokonać 3,5 tys. km. Na „głowę” biegacza wyjdzie więc ok. 11 km. Mówi Barbara Augustyniak, jedna z inicjatorek biegu.

To, że kwota została zebrana to jest wielka radość dla wszystkich, ale musimy pamiętać, że Ania będzie rehabilitowana i to długo. Podstawą jest obecnie rehabilitacja oddechowa. W Szczecinie jest rehabilitantka, która jest w stanie pomóc. Ona pracuje, żeby wyprowadzić dziecko do takiego stanu, który pozwoli na przyjęcie leku. Wsparcie potrzebne będzie jeszcze bardzo długo.

Po podaniu leku Ania wraz z rodziną będzie musiała przeprowadzić się na ok. miesiąc do Lublina, gdzie będzie pod opieką specjalistów. Więcej informacji o „Biegu dookoła Polski” TUTAJ.