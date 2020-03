Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zielonej Górze wciąż zbiera pieniądze na środki ochrony. Na SOR dociera też pomoc rzeczowa z różnych źródeł – od firm i mieszkańców miasta. Ostatnio pracownicy oddziału otrzymali m.in. 10 termometrów bezdotykowych.

Urządzenia mierzą temperaturę ciała szybko i bezpiecznie dla pacjenta, bo nie są źródłem zarazków.