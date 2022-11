Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej szykuje się do kolejnej zbiórki żywności oraz “Tak, pomagam”. Tym razem akcja odbędzie się od 2 do 3 grudnia. Tradycyjnie – na terenie wybranych dyskontów w naszym regionie.

Wolontariuszy będzie można bez problemu rozpoznać. Mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas w naszym regionie.

Nasi wolontariusze są zawsze oznakowani. Mają na sobie koszulki lub kamizelki. Nasze kosze także można bez problemu rozpoznać – są obklejone plakatami Caritas. Zachęcam Państwa do udziału w akcji.

Do akcji włączone są także parafialne koła Caritas, które poszukują wolontariuszy.

Jeśli jest ktoś chętny, to proszę zgłosić się do swojego koła. Każde ręce do pracy nam się przydadzą.