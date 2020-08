Zobacz info

Dziewiąta runda rozgrywek PGE Ekstraligi. RM Solar Falubaz Zielona Góra wybiera się do Częstochowy na mecz z Eltrox Włókniarzem. Doskonale pamiętamy to, co wydarzyło się w pierwszym spotkaniu obu drużyn. 21 czerwca przy W69 Lwy nie dały żadnych szans zielonogórzanom i wygrały aż 31:59. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. RM Solar Falubaz wskoczył na właściwą ścieżkę i aktualnie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Częstochowianie natomiast po świetnym początku sezonu złapali lekką zady...