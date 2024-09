Prezydent Marcin Pabierowski ogłosił alarm powodziowy na terenie sołectw: Zawada, Krępa, Jany oraz przysiółek Stożne.

W piątek ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Teraz stan został podniesiony do alarmu powodziowego. Ma to związek z podniesieniem się wody w Odrze. Stan pogotowia powodziowego ogłasza się w przypadku wystąpienia na rzekach stanu wód ostrzegawczych, a alarm przeciwpowodziowy z chwilą wzrostu stanów wód do stanu alarmowego. Ja informuje magistrat za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych: ogłoszenie alarmu powodziowego wiąże się z ogłoszeniem przez IMiGW stanu alarmu hydrologicznego, choć nie jest z nim równoważne. Ponadto ogłoszenie alarmu powodziowego wiąże się z całodobowymi dyżurami administracji, centrów zarządzania kryzysowego, magazynów przeciwpowodziowych oraz służb i instytucji związanych z gospodarką wodną oraz ochroną przeciwpowodziową. Z dużą częstotliwością (nawet co godzinę) monitoruje się stan wody na ciekach oraz stan urządzeń przeciwpowodziowych i hydrotechnicznych.

Poniżej zarządzenie prezydenta Zielonej Góry.