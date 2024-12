To szokujące do czego doprowadziła restrykcyjna dieta stosowana wobec 3,5-letniej dziewczynki, która w niedzielę trafiła w ciężkim stanie do zielonogórskiego szpitala. Dziecko było skrajnie wygłodzone. Ze wstępnych zeznań wynika, że dziecko było karmione wyłącznie mlekiem matki i winogronami. Sprawę bada prokuratura w Świebodzinie.

O życie dziewczynki walczą lekarze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, do którego w niedzielę przywieźli ją rodzice. To co ich zmartwiło na tyle, że skorzystali z pomocy medyków to brak apetytu 3,5-latki oraz brak kontaktu z jej strony. Mimo krytycznej sytuacji matka dziecka nie zgadzała się na niektóre, konieczne działania ze strony lekarzy. Relacjonuje rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.

Trudno powiedzieć, czy walczyła tak. Oczekiwała od personelu medycznego naszego oddziału, naszego szpitala, że będą respektować też ich przekonania co do diety. Lekarze nie mieli wątpliwości, że należy przede wszystkim ratować to dziecko. To leczenie odbywa się przede wszystkim przez żywienie, ale bardzo, bardzo powolne. W dalszym ciągu jest to głównie żywienie dożylne i dojelitowe. Są także próby żywienia doustnego. Mamy nadzieję, że w końcu dziewczynka podejmie też próbę jedzenia w sposób naturalny

Stan dziewczynki mimo leczenia od niedzieli nie zmienia się i nadal jest krytyczny. Prokuratura bada sprawę i na 48 godzin zatrzymała w celu wyjaśnień opiekunów dziecka. Mówi Ewa Antonowicz rzeczniczka prokuratury okręgowej w Zielonej Górze.

Postępowanie zostało wszczęte z artykułu160, paragraf 2 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia małoletniej, 3,5-letniej przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad małoletnią. Z pierwszej kolejności po wzięciu informacji na temat pobytu 3,5-latki skrajnie niedożywionej, jak wynikało z informacji nadesłanej ze szpitala, podjęto niezwłocznie czynności mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie procesu leczniczego i diagnostycznego małoletniej

Prokuratura gromadzi materiały dowodowe i próbuje ustalić czy doszło do przestępstwa. To kreśli jaki będzie dalszy ciąg postępowania. 3,5 letnia dziewczynka była jedynaczką. Dziecko od jakiegoś czasu nie przyjmowało obowiązkowych szczepień, a karmiono je wyłącznie mlekiem i winogronami. Rodzicom została założona niebieska karta.