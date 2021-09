Bez Nemanji Nenadicia z debiutanckim występem i punktami w Energa Basket Lidze Konrada Szymańskiego swoje drugie zwycięstwo w sezonie odnieśli koszykarze Enei Zastalu BC.

Zielonogórzanie pokonali po niełatwym spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza 91:79. Nenadić narzeka na uraz mięśniowy i na parkiecie się nie pojawił. Pojawił się za to na 3,5 minuty Konrad Szymański. W pierwszej połowie rzucił trzy punkty.

Zastal wygrał, ale trener Oliver Vidin podkreślał, że przed jego zespołem jeszcze sporo pracy.

W ataku to idzie, bo mamy dużo talentu. W obronie, popełniamy jeszcze dużo błędów. Potrzebujemy być jeszcze miesiąc, dwa razem i trenować, ale teraz jest to niemożliwe. Teraz jedziemy do Włocławka itd. Tak będzie przez cały sezon. Najważniejsze, że wygraliśmy i idziemy dalej.