Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra szykują się do meczu z mistrzem Polski – Śląskiem Wrocław. Zastalowcy rozegrają to spotkanie w Nowy Rok, 1 stycznia.

Tak jak wspominaliśmy, pod znakiem zapytania sto występ Jana Wójcika, który nabawił się urazu stopy. Zagra natomiast drugi z braci Szymon, dla którego będzie to wyjątkowe spotkanie. Bracia Wójcikowie pochodzą z Wrocławia.

Jest to troszkę smaczek. Tata zdobywał mistrzostwa Polski w Hali Stulecia, w której teraz my zagramy. To będzie świetne uczucie. Podchodzę do tego meczu zwyczajnie. Wiem, że będzie sporo znajomych, przyjaciół. Wiele osób chce przyjść, by mnie i brata zobaczyć w akcji.