W Zielonej Górze ponownie znów będzie również koszykarska II liga. Na tym szczeblu rozgrywek wystąpi SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra, który decyzją PZKosz otrzymał licencję na grze w grupie D.

To ma być poligon doświadczalny dla młodych, głównie miejscowych graczy, których w lidze poprowadzi trener Dawid Mazur. Kogo ujrzymy w zespole i jakie priorytety będzie mieć zielonogórski drugoligowiec? O tym opiekun zespołu.

Wszyscy zawodnicy, którzy będą grać w tej II lidze to praktycznie pochodzą z Zielonej Górze. Mamy 2-3 zawodników z zewnątrz. Generalnie wszyscy szkolili się w Zastalu. Najstarszy zawodnik ma 19 lat. To będzie naprawdę bardzo młody skład. Nie można tu patrzeć na wyniki. Te będą istotne w hali obok – w CRS. Na naszym parkiecie będzie liczyć się przede wszystkim to, jaki postęp robią, jak walczą z silniejszymi, mocniejszymi fizycznie i bardziej doświadczonymi zespołami.