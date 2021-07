Enea Zastal BC Zielona Góra otrzymał licencję na występy w rozgrywkach Energa Basket Ligi. Taką decyzję podjął zarząd Polskiej Ligi Koszykówki.

Sezon zastalowcy rozpoczną meczem o Superpuchar. Odbędzie się on 1 września a rywalem będzie Stal Ostrów.

Dodajmy, że do zespołu dołączył 27-letni mierzący 197 centymetrów Serb Nemanja Nenadić. Koszykarz podpisał roczny kontrakt.

– Dziękuję za możliwość dołączenia do waszej drużyny. Słyszałem wiele dobrych rzeczy o klubie i cieszę się, że właśnie tu będę miał okazję pokazać swoje umiejętności. Wasze dobre wyniki z zeszłego sezonu dają mi dużo motywacji do tego, żeby przyjechać do Zielonej Góry, dać z siebie wszystko i odnieść jeszcze większe sukcesy – mówi Nemanja Nenadić.

Rzucający przychodzi do Zielonej Góry prosto z FMP Belgrad, w barwach którego w sezonie 2020/2021 zdobywał średnio 17 punktów, 5 zbiórek i 2,5 asysty w każdym spotkaniu Ligi Adriatyckiej.