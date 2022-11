Gdy koszykarze pierwszego zespołu Enei Zastalu BC Zielona Góra wykorzystują przerwę na okienko reprezentacyjne na treningi, drużyna w koszykówce 3×3 szykuje się do debiutu w Lotto 3×3 Lidze.

To nowe rozgrywki dla drużyn występujących w Energa Basket Lidze. Rywalizacja będzie toczyć się systemem turniejowym, a pierwszy już w najbliższy weekend w Lublinie. Drużynę Zastalu poprowadzi Przemysław Łoński, który jest związany z koszykówką dziecięcą i młodzieżową w Zielonej Górze. Pracował także z reprezentacją Polski kobiet w koszykówce 3×3. Liga jest nowa, skład zielonogórzan też. Niewiadomych wiele, ale Zastal chce sprawić miłą niespodziankę.

Pierwsza faza to jest 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Z regulaminu wynika, że cztery drużyny awansują do turnieju finałowego, a dwunastka powalczy w barażu, z którego wyodrębni się czwórka i w turnieju finałowym zagra osiem drużyn. Pojedziemy i wyszarpiemy, co się da.

W drużynie zagrają zielonogórzanie Jakub Der, Jakub Kunc i Radosław Trubacz. W składzie jest też inny wychowanek Zastalu Wojciech Dymiński oraz dwaj gracze z KKS-u Tarnowskie Góry: Jakub Czyż i Nikodem Kowalski. Nie wszyscy mają doświadczenie w tej odmianie basketu. Dla Radosława Trubacza będzie to debiut.

Zasady myślę, że znam, pozostaje kwestia przyzwyczajenia się do tej szybkiej gry. Na pewno to nowe doświadczenie. Mamy swoje ambicje, każdy z nas jest sportowcem. W każdym meczu będziemy się bić o zwycięstwo. Ja np. jestem ciekaw tego, że piłka jest mniejsza. Ja taką piłką nie miałem okazji nawet porzucać.

Jednym z bardziej doświadczonych graczy – w tym towarzystwie – jest Jakub Der, który w minionym sezonie z powodzeniem walczył m.in. w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce 3×3.

Będziemy się na tym turnieju dogrywać. Ja jestem mega pozytywnie nastawiony. Jedziemy z pozycji “underdoga”. Mam nadzieję, że sprawimy niejedną niespodziankę. Zagramy najlepszy basket, jaki potrafimy. Będę starał się pomagać. W ostatnie wakacje grałem m.in. w Akademickich Mistrzostw Polski, gdzie z drużyną zajęliśmy trzecie miejsce. Do Lublina jedziemy zagrać jak najlepiej.

Gdy w Zielonej Górze trwała konferencja prasowa, na której prezentowano skład Zastalu 3×3, w Lublinie odbyło się losowanie grup. Zielonogórzanie trafili do grupy C, gdzie zmierzą się z przymierzanymi do roli faworytów Arką Gdynia i Legią Warszawa. Stawkę uzupełnia Anwil Włocławek. Zmagania odbędą się w sobotę i niedzielę, 12 i 13 listopada.