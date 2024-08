Terminarza Orlen Basket Ligi wprawdzie jeszcze nie ma, ale nadchodzi czas przygotowań do nowego sezonu. Zastal Zielona Góra wzorem lat minionych przygotowania rozpocznie w połowie sierpnia.

Koszykarze spotkają się w przyszłym tygodniu i najpierw przejdą badania medyczne. Klub szuka jeszcze jednego zawodnika. O szczegółach mówi Marek Piątak, media manager klubu.

Przygotowania do sezonu zaczynamy w przyszłym tygodniu. W środę zawodnicy zjadą się do Zielonej Góry, a w czwartek i w piątek będą przychodzić szczegółowe badania pod okiem doktora Zapotocznego w przychodni Olimp. Treningi wznawiamy od zajęć na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sulechowskiej. Wciąż szukamy zawodnika obwodowego i mamy nadzieję, że jeszcze przed startem przygotowań uda się nam dojść do porozumienia.