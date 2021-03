Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zaskoczyli in minus i wysoko przegrali kolejne spotkanie w lidze VTB. Zastalowcy ulegli Chimkom Moskwa 70:89.

Końcowy wynik i 19-punktowa strata nie do końca odzwierciedla przebieg spotkania. Zielonogórzanie zagrali jedno z najsłabszych, a może i najsłabsze spotkanie w lidze VTB. Właściwie już sam początek ustawił losy dalszej rywalizacji. Po pierwszej kwarcie było już 30:8 dla Chimek. To był szok. Ekipa ze stolicy Rosji grała “jak z nut”, a naszym nic nie wychodziło. Koncert niemocy koszykarskiej trwał w drugiej kwarcie. Chimki trafiały seryjnie za trzy punkty i do przerwy było 30:57. Gdy w połowie trzeciej kwarty goście osiągnęli 33-punktową przewagę, stało się jasne, że Zastal walczyć będzie już tylko o jak najniższy wymiar kary. Zielonogórzanom udało się zniwelować straty, ale o nawiązaniu równorzędnej walki w czwartej kwarcie nie mogło być mowy. Ostatecznie po bardzo słabym meczu Zastal przegrał 70:89. W lidze VTB przed naszą ekipą jeszcze mecz wyjazdowy z Astaną. Widać jednak po naszych koszykarzach przemęczenie i trudy tego sezonu…