Takiego rozstrzygnięcia nie spodziewał się chyba żaden z kibiców koszykarzy Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie odnieśli spektakularne zwycięstwo w lidze TVB wygrywając z Jenisejem Krasnojarsk 117:79.

Wygrana różnicą prawie 40 punktów w lidze VTB robi wrażenie. Zastal od samego początku postawił na bardzo mocną defensywę, z którą goście mieli problemy. Do tego należy dodać agresywną grę w ataku praktycznie przez cały mecz. Nawet, gdy jego losy były przesądzone, Zastal nie zwalniał tempa.

Już pierwsza kwarta ustawiła rywalizację. Zastal wygrał ją 32:17. Zielonogórzanie nie zwalniali tempa, ani na moment nie dając rywalowi oddechu. Do przerwy 60:36. W trzeciej odsłonie Zastal na chwilę wprawdzie zwolnił, ale nie na tyle., by goście mogli się zbliżyć do podopiecznych Żana Tabaka. Ostatecznie zakończyło się na efektownym 38-punktowym zwycięstwie 117:79. Była to jednocześnie 13. wygrana Zastalu, który praktycznie zapewnił sobie awans do fazy play-off na trzy mecze przed zakończeniem rozgrywek w rundzie zasadniczej.