Nadzieje ze złudzeń odarła jak zwykle rzeczywistość. Dziś patrząc na tabele mamy widok, którego nie chcieliśmy oglądać. Zastal jest jedną z trzech drużyn bez zwycięstwa i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Czy uda mu się przełamać z Legią Warszawa?

Przed nami trzecie kolejka Orlen Basket Ligi. Niedzielną serię meczów otworzy spotkanie w Zielonej Górze o godz. 12:45. Zastal znów zagra u siebie i po dwóch porażkach będzie szukał szansy na odbicie się od dna ligowej tabeli przeciwko drużynie ze stolicy. Kameron McGusty jest jak na razie liderem wojskowych i notuje 21,5 pkt na mecz. Wspiera go Andrzej Pluta ze średnią punktową 14, średnią asyst 6 i skutecznością 57% za trzy. Pod koszem solidnie gra Mate Vucić, który zbiera 8,5 piłki na mecz. Legia zna już smak zwycięstwa bo pokonała Start Lublin 89:78. Z kolei w Zielonej Górze po inauguracji sezonu rozczarowanie i krajobraz jak po zebraniu rodziców, na którym okazało się, że młody z pierwszych sprawdzianów w nowym roku szkolnym nie dostał “5” tylko same lufy. To retrospekcja z czasów kiedy jeszcze nie było powiadomień z edziennika w telefonie, a młody nie był wcale taki zdolny jak chcieliby tego rodzice. Jak to z ocenami w szkole, jest czas na ich poprawianie tak i Zastal ma o te poprawę w Orlen Basket Lidze zacząć walczyć. Mówi Katarzyna Marciniak prezeska klubu.

Koszykarze mieli teraz dłuższą przerwę od grania i dziś dowiemy się czy na poprawę pójdą przygotowani. Do Zastalu dołączył Filip Matczak, a swoim występem przeciwko Twardym Piernikom pokazał, że będzie znaczącym elementem w składzie Virginijusa Sirvydisa.

Przed meczem pierwsze 1000 osób, które pojawi w hali CRS otrzyma Skarb Kibica, który przed sezonem przygotował Klub Kibica Zastal.

Przypomnijmy mecz Zastalu Zielona Góra z Legią Warszawa w hali CRS o godzinie 12:45.