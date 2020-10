Zobacz info

Chcesz być bardziej spontaniczny/a? Chcesz polepszyć swoją umiejętność nawiązywania nowych znajomości? A może po prostu potrzebujesz dawki tygodniowej rozrywki we wspaniałym gronie? Przyjdź na nasze warsztaty improwizacji komediowej! PIERWSZE SPOTKANIE ZA DARMO Nie musisz być osobą zabawną czy spontaniczną. Tego wszystkiego można się nauczyć na naszych warsztatach. A czym właściwie jest impro? Znasz "Whose line is it anyway?" albo serial "Spadkobiercy"? Właśnie tym! Wychodzeniem na scenę i tworz...