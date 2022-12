Po świątecznej przerwie do treningów powrócili koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra. Nasz zespól miał trzydniową pauzę, ale teraz jest już myślami przy spotkaniu z mistrzem Polski Śląskiem Wrocław.

Niestety, w drużynie nie brakuje problemów. Urazu stopy nabawił się bowiem jeden z naszych koszykarzy Jan Wójcik. Mówi trener zielonogórzan Oliver Vidin:

Ma problem ze stopą, na ostatnim meczu znowu się to powtórzyło. Musimy się dowiedzieć po konsultacji z lekarzem, co jest nie tak. Dziś nie trenował, zobaczymy co będzie.