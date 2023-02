Tak skutecznego zespołu zielonogórzan dawno nie było. Enea Zastal BC zagrał genialny mecz w ataku, wygrywając w niedzielę w Dąbrowie Górniczej z MKS-em 108:88.

Rzadko kiedy trafia się 18 rzutów z dystansu, a tyle celnych prób mieli zielonogórzanie. Po meczu, co zrozumiałe, w szeregach zielonogórzan była wielka radość. Mówi trener Oliver Vidin.

To, co trafiliśmy, to byśmy z Golden State wygrali. 18 na 29 za 3 pkt., to nie pamiętam czegoś takiego. Jak bronić taką drużynę? Ok, były otwarte rzuty, ale były też trudne rzuty. Ktoś powie, że tylko dwie zbiórki w ataku, ale jak zbierać, gdy wszystko trafiasz.