Zastal BC Zielona Góra pozostaje w cyklu czeskich sparingów. Podopieczni Virginijusa Sirvydisa mają za sobą trzy gry kontrolne, wszystkie z sąsiadami z południa, w tym także w ostatnią w sobotę mecz z BK Pardubice. Przypomnijmy, Zastal wygrał w hali przy ul. Amelii 82:74.

Dziś, tj. we wtorek, 17 września, zielonogórzanie zagrają na wyjeździe z inną czeską ekipą Slunetą Ústí nad Labem,z którą grali już w tym miesiącu u siebie. W Zielonej Górze było 77:61. O stanie przygotowań do sezonu, ale także jeszcze o ostatnim meczu z Pardubicami mówi trener zielonogórzan.

Jesteśmy wreszcie w komplecie. Kamari dołączył do nas i jesteśmy w dziesiątkę. Jest spóźniony o dwa tygodnie w przygotowaniach, ale miał kontuzję. Pierwsza kwarta z Pardubicami wyglądała jakbyśmy mnóstwo czasu spędzali na Winobraniu. Obudziliśmy się w drugiej kwarcie. Zagraliśmy lepiej w defensywie. Za wcześnie mówić o naszej gotowości do sezonu. Musimy przygotować jeszcze wiele rzeczy, w obronie, w ataku. Musimy być mądrzejsi. Nie możemy grać tak jak w końcówce meczu z Pardubicami. Zrobimy to.