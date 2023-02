Młodość w parze z doświadczeniem, to często przepis na sukces. Licealna Grupa Inicjatywna „Przyspieszeni w Praktyce” wspólnie z fundacją „My Aktywni” i Biegostacja chcą pomóc 5-letniemu Dawidowi Maślenikowi, który potrzebuje pilnej i kosztownej operacji serca w Stanach Zjednoczonych.

Jedni mieli pomysł i chęci, drudzy doświadczenie w organizacji imprez sportowych o charakterze charytatywnym. W kolejną sobotę, 25 lutego odbędzie się bieg „Przyspieszmy z pomocą!”. Mówi Klaudia Kaczmarek, jedna z inicjatorek wydarzenia.

Pomysł wziął się z tego, że jako młodzieżowa grupa inicjatywna chcieliśmy zrobić coś dobrego. Dawidek jest w sytuacji, która wymaga pilnej pomocy, zdecydowaliśmy się, że to dla niego pobiegniemy.

Bieg główny odbędzie się na dystansie pięciu kilometrów. Start i meta w Ogrodzie Botanicznym. Wcześniej odbędą się biegi dziecięce. Zapisy prowadzone są na stronie www.super-sport.com.pl. Mówi Lena Pilonis z Biegostacji.

Trasa jest bardzo ciekawa. To będzie jej inauguracja. Myślę, że może się spodobać biegaczom. Ta jest wyjątkowa. Będzie ciasto, kawa, herbata. Będziemy zbierać za to pieniądze do puszek.