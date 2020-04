Policjanci z Zielonej Góry są zaangażowani w zadania, które wynikają ze stanu epidemii. Sprawdzają między innymi, czy mieszkańcy przestrzegają obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu publicznym. Na ulicach jest więcej zmotoryzowanych i pieszych patroli.

Policjantów wspomagają inne formacje mundurowe.

Od tygodnia mamy do dyspozycji również funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Codziennie czterech funkcjonariuszy jest do dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Oznacza to, że możemy wysłać do służby 4 dodatkowe patrole, ponieważ patrole są dwuosobowe i kiedy pełniona jest służba przez policjanta i funkcjonariusza żandarmerii, wtedy możemy takich patroli stworzyć więcej.