Od najbliższego poniedziałku do 25 marca będą zamknięte placówki oświatowe. Zawieszona zostaje także działalność instytucji kultury i zajęcia na uczelniach. Co przysługuje osobom, które nie mogą wykonywać pracy z powodu zagrożenia koronawirusem? Te kwestie wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli mamy dziecko i doszło do nieprzewidzianego zamknięcia jego żłobka, przedszkola czy szkoły, mamy prawo do zasiłku opiekuńczego.