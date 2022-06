Co zrobić w pierwszy wakacyjny, letni weekend? Propozycji w Zielonej Górze i przyległych jej sołectwach nie brakuje. Od rana do wieczora. Wieczorem odbędzie się ósmy już Nocny Spacer Pidżamowców.

Miłośnicy nocnych wędrówek po Wzgórzach Piastowskich obowiązkowo muszą stawić się w pidżamach lub koszulach nocnych, które są niemniej ważne jak latarki. Na czym polega fenomen wydarzenia, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych? O tym Paweł Wysocki, radny Zielonej Razem i inicjator wydarzenia.

Na początku sceptycznie podchodziłem do tego pomysłu, zastanawiałem się czy ktoś w ogóle przyjdzie, ale jak wybijała 22:00, bo zawsze o tej porze zaczynamy i zjechały się przy pierwszym spacerze auta, to byłem w szoku. To jest zawsze 100-150, a czasami nawet 200 osób. To najbardziej szalone osoby z miasta. Przebrane nie tylko pidżamy. Jest zawsze bardzo fajna atmosfera.