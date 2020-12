Zawodniczki Górnika Bytom zdobyły złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w Tenisie, rozgrywanych w hali MOSiR Zielona Góra. W czwartkowym finale pokonały BKT Advantage Bielsko-Biała 4:1. Po brąz sięgnął zespół CKT Grodzisk Mazowiecki, w którym grała zielonogórzanka Martyna Kubka.

Finał był prawdziwym popisem siły zawodniczek z Bytomia, bowiem już na otwarcie, w dwóch pojedynkach singlowych, nie straciły nawet seta. Tegoroczna mistrzyni kraju seniorek Magdalena Fręch (LOTOS PZT Team) pokonała pewnie Maję Chwalińską (LOTOS PZT Team) 6:3, 6:4, a Weronika Falkowska (LOTOS PZT Team) – Terezę Smitkovą 7:6 (7-2), 6:2.

Trzeci punkt dla Górnika zdobyła Marcelina Podlińska, po wygranej z Patrycją Niewiadomską 6:1, 6:0. Po tym w hali MOSiR trwało gorączkowe oczekiwanie na rezultat pojedynku Rozalii Gruszczyńskiej (Górnik) z Lindą Noskovą. Tym razem lepsza okazała się jednak reprezentującą barwy klubu z Bielska Białej Noskova 6:3, 6:2.