Fotel marszałka dla przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałkowie dla PSL-u i Bezpartyjnych oraz po jednym członku zarządu dla PiS-u i Samorządowego Lubuskiego – to propozycje posła Łukasza Mejzy i prezydenta Janusza Kubickiego na zażegnanie patowej sytuacji w sejmiku województwa lubuskiego.

Przypomnijmy, od dłuższego czasu w sejmiku jest równy układ sił – 15 15. Dziś parlamentarzysta, jeszcze do niedawna, radny sejmiku zaproponował wspólnie z prezydentem Zielonej Góry „Lubuski Kompromis” – bo tak nazywa się pomysł Mejzy i Kubickiego na zażegnanie kryzysu.

Zdecydowanie wolałbym zmienić koalicję, która funkcjonuje. Dla mnie byłby to scenariusz marzeń. Czas jest wyjątkowy, dlatego potrzebujemy też wyjątkowych rozwiązań. Wyjątkowe jest to, które wraz z prezydentem Kubickim chcielibyśmy zaproponować. Lubuski Kompromis – to propozycja, która sprowadza się do najbardziej sprawiedliwego i najbardziej logicznego rozwiązania.