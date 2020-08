Radny sejmiku województwa lubuskiego Łukasz Mejza w miniony weekend poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Młody polityk przebywa obecnie w izolatorium, w akademiku „Wcześniak”.

Mejza w ubiegłym tygodniu brał udział m.in. w nadzwyczajnej sesji sejmiku. Na kwarantannę wysłano wszystkich, którzy mieli kontakt z zakażonym. On sam mówił dziś w Radiu Index, że czuje się bardzo dobrze.

Niedawno radny przebywał na urlopie za granicą ze znajomymi i jak mówi, zaraził się od jednego z towarzyszy podróży.

Jeden z nas po prostu wyjechał zakażony i tam mieliśmy z nim styczność. Nic na to nie wskazywało, bo wszystko było w porządku. Nie było sytuacji, która mogłaby dać do myślenia. Jeżeli chodzi o miejsca, w których byliśmy, to one były dużo bezpieczniejsze niż polskie kurorty, z uwagi na dużo mniejsze zatłoczenie.