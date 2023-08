– Jest ruch w interesie – mówi doradca kredytowy Tomasz Machowiak o zainteresowaniu kredytem na nieruchomość w wysokości 2 proc. oprocentowania.

Tzw. program „Bezpieczny Kredyt” dedykowany jest osobom, które nie mają jeszcze własnego M.

Kredyt 2 proc., to jest kredyt z dopłatami rządowymi przez okres pierwszych 10 lat na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Dopłaty są na tyle korzystne, że ci, którzy kwalifikują się na kredyt, warto, żeby z tego skorzystali. Dotyczy to osób do 45. roku życia.