Przypadki zaginięć w lesie są w naszym województwie dość częste. Tymczasem zagubienia się można uniknąć. Rady dla miłośników spacerów po leśnych ścieżkach przekazuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Wypad do lasu powinien być zaplanowany. Sprawdźmy wcześniej, czy mamy naładowany telefon, latarkę i ubranie przeciwdeszczowe lub parasol. Warto też dobrze poznać miejsce, do którego się wybieramy.

Możemy zweryfikować mapę w okolicy, na przykład sprawdzić pobliskie nadleśnictwo i jego teren, gdzie można bezpiecznie zaparkować, ale też sprawdzić, co znajduje się w okolicy, żeby znaleźć punkt orientacji. Można wykorzystać do tego bardzo ciekawą aplikację – mBDL, tak zwany mobilny Bank Danych o Lasach, która jest do pobrania bezpłatnie na nasze telefony i działa również offline.