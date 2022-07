W związku z upałami w wielu miejscach na terenie Polski zostały ogłoszone zagrożenia pożarowe. Dotyczą one także zielonogórskich lasów. Jak zatem bezpiecznie korzystać z dobroci natury i co robić w sytuacji pożaru?

Sytuacja zagrożeń pożarowych zmienia się z każdym dniem, ponieważ wpływa na nią wiele czynników. O tym, jaki obecnie stopień zagrożenia panuje w zielonogórskich lasach, mówi specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej lasu – Marcin Cieślik:

Jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe aktualnie panujące, to mamy pierwszy stopień zagrożenia pożarowego. Jest to zagrożenie małe ze względu na to, że występują w ostatnich dniach opady atmosferyczne, także to zagrożenie jest stosunkowo niskie. Jeśli chodzi o dane pożarowe statystyczne od początku bieżącego roku do dnia dzisiejszego [stan na 8 lipca] wystąpiło na terenie naszej dyrekcji zielonogórskiej 247 pożarów na powierzchni 70 ha. Jest to liczba stosunkowo duża w porównaniu do lat poprzednich.