Nowy rekord Lotniska Zielona Góra-Babimost. 12 300 pasażerów to tylko wynik z samego lipca, a ogółem od początku 2024 r. na lotnisku odprawiono ponad 43 000 tys. osób.

Wynik z lipca jest lepszy w porównaniu do lipca ubiegłego roku kiedy obsłużono prawie 7 tysięcy osób. Przypomnijmy w wakacje – oprócz stałego połączenia do Warszawy z Babimostu loty do Tirany w Albanii, Antalyi w Turcji, Enfidhy i Monastyru w Tunezji, a także Hurghady w Egipcie.