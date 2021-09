Już w najbliższą sobotę 2 października w Piwnicy Artystycznej Kawon odbędzie się wyjątkowa impreza – koncert charytatywny na rzecz bezdomnych zwierząt z zielonogórskiego schroniska.

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Balto i wolontariuszy schroniska. Jak przyznaje prezes fundacji Iwona Hylewska to nie pierwsza taka inicjatywa organizowana na rzecz bezdomnych zwierząt:

Mieliśmy prawie dwuletnia przerwę ze względu na pandemię, ale to jest kontynuacja tego, co robiliśmy. Chcieliśmy, żeby te imprezy schroniskowe były spójne, więc działaliśmy pod hasłem „Zostań superbohaterem zwierząt”. To hasło przyświeca naszym imprezom i w myśl niego przebieramy się za superbohaterów, więc jest bardzo kolorowo i bardzo bym chciała, żeby również z tym kojarzyły się nasze wolontariackie imprezy.