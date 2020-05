Nowy miesiąc, nowi my – zwłaszcza w odsłonie wideo! Od poniedziałku programy publicystyczne i rozmowy z gośćmi prowadzimy w nowym studiu.

Zmianę odczuli przede wszystkim, ci którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pierwszym programem, który pojawił się w nowym miejscu był Miejski Alert, czyli codzienna audycja dotycząca życia Zielonej Góry w dobie epidemii koronawirusa.

W nim z prezydentem Januszem Kubickim w formie zdalnej rozmawia Kaja Rostkowska. – To były nowe emocje – mówiła tuż po audycji.

Miejski Alert już od dwóch miesięcy prowadzę radiowo i trochę telewizyjnie. W Radiu Index ta telewizja już funkcjonuje od kilku lat. Ja pracuję w radiu od 2008 roku, ale ten dzień zapamiętam do końca życia. Dzisiaj zupełnie nowa przestrzeń do prowadzenia programów. Czy były emocje i jakiś rodzaj adrenaliny? Na pewno, ale najbardziej urzekł mnie spokój, który pozwalał bardzo się skupić przed programem i wykonać swoje obowiązki profesjonalnie.

Nowe studio to 40 mkw. powierzchni i jeszcze więcej możliwości. Prowadzącego otacza charakterystyczna dla nowoczesnych przestrzeni telewizyjnych zieleń. Widzom ukazuje się zaś wirtualne studio. Jednym z realizujących jest Marcin Fijałkowski.

Nasze cyfrowe studio potrafi to wszystko, co potrafią studia największych telewizji. Mamy zaawansowany system kamer cyfrowych, mamy zaawansowane cyfrowe konsole. Jest specjalne pomieszczenie, tzw. “green room” i do niego produkujemy i dokładamy, żeby wzbogacić nasz program, specjalne efekty komputerowe.