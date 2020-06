Zobacz info

Czy chciałbyś dowiedzieć się, co nowego w corpuls? Czy jesteś zainteresowany tym, by zobaczyć i usłyszeć o defibrylatorach nowej generacji, synchronizacji urządzeń, a także o nowych rozwiązaniach w telemedycynie i narzędziach edukacji klinicznej? Przygotowaliśmy dla Ciebie inspirującą prezentację, które udostępnimy na żywo w formacie wideo. Podczas całego wydarzenia będziesz mógł zadawać nam pytania za pośrednictwem naszego zintegrowanego narzędzia do czatu. Z niecierpliwością czekamy na naszą p...