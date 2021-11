No to ruszył! Kto? Rademenez, który punktualnie o 9 rozpoczął wielkie rapowanie. Ma ono potrwać 36 godzin i to bez przerwy. Zielonogórzanin chce w ten sposób pobić rekord Guinessa.

Przygotowania do wydarzenia trwały od kilku miesięcy. W osiągnięciu celu pomogą Rademenezowi także wolontariusze. Jest ich kilkudziesięciu. Każdy ma swoje zadanie. Żeby było jeszcze ciekawiej podczas rapowania w Hydrozagadce pojawiać się będą także goście. Bo podczas próby bicia rekordu zaplanowano wywiady. Jednym z bohaterów jest Maciej Orłoś.

A jak idzie Rademenezowi możecie być na bieżąco dzięki naszemu portalowi. Przez całą próbę pobicia rekordu nasze kamery będą towarzyszyły i transmitowały na żywo poczynania Rademeneza.

Wielkie rapowanie potrwa do niedzieli do godziny 21.