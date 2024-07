Miasto podpisało dziś umowę na remont zachodniej nitki wiaduktu na Zjednoczenia. Zajmie się nią ta sama firma, która odpowiada za nitkę wschodnią. Wszystko wskazuje na to, że prace rozpoczną się już w październiku.

Firma Nowak-Mosty przekonywała, że odda nitkę wschodnią pod koniec września. To jest o kilka miesięcy szybciej, niż było w planach. Co to oznacza dla Zielonogórzan? Przede wszystkim powrót autobusów MZK na wiadukt. Poza tym ruch w czasie remontu zachodniej strony będzie odbywał się podobnie jak dotychczas. – Jak będzie wyglądała zachodnia nitka? – o to zapytaliśmy Pawła Tondera, zastępcę prezydenta Zielonej Góry.

Będzie zburzony ten istniejący obiekt i podobny będzie nowy obiekt. Będzie ścieżka pieszo-rowerowa i jezdnia z dwoma pasami ruchu.

Według umowy wiadukt powinien być w całości gotowy w lipcu 2026 r. Jednak wykonawca planuje zakończyć wszystkie prace w grudniu przyszłego roku.

Koszt inwestycji to ok. 27 mln zł finansowane z pieniędzy centralnych. Mam nadzieję, że nie wyjdą żadne dodatkowe koszty. Na razie wszystko jest bezpieczne i zaplanowane.

Mówił Marcin Pabierowski, prezydent miasta. Dodajmy, że remontowany odcinek liczy około 340 m długości.