Dużych emocji dostarczyło inauguracyjne spotkanie w pierwszej lidze szczypiornistów. Olimp AZS AZS UZ przegrał w lubuskich derbach z Zewem Świebodzin 22:25.

Zielonogórzanie zaczęli ten mecz bardzo dobrze. Już po 12 minutach akademicy prowadzili 8:3, ale później rywal mozolnie odrabiał straty Gospodarze razili nieskutecznością i do przerwy był remis 10:10. Zew świetnie wszedł w druga połowę osiągając kilkubramkowe prowadzenie (15:12). W 46 minucie zielonogórzanie doprowadzili wprawdzie do wyrównania (16:16), ale ostatnie słowo należało do szczypiornistów ze Świebodzina, którzy wypracowali kilkubramkowe prowadzenie i nie oddali go już do końca meczu.

