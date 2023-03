Trwają przygotowania do rewitalizacji mini zoo przy ulicy Botanicznej. Jej głównym założeniem jest postawienie na ekologię, a co za tym idzie z “Bajkowej zagrody” znikną dotychczasowe zabawki, wykonane z tworzywa sztucznego. Zamiast na wysypisko śmieci, wszystkie bajkowe instalacje dostaną drugie życie i trafią do zielonogórskich przedszkoli.

O szczegółach akcji mówi Klaudia Baranowska, dyrektorka Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.

Zaprosiliśmy już mailowo wszystkie przedszkola do takiej zabawy. Każda placówka, która chce taką zabawkę, może wziąć udział w konkursie i przygotować krokodyla z recyklingu, do dwóch metrów. To pozwoli zaangażować i dzieci i rodziców. Będzie głosowanie, w którym to zapadnie decyzja, które przedszkole wybiera zabawki jako pierwsze.

A kto może wziąć udział w konkursie?

Tylko przedszkola miejskie zapraszamy do tej zabawy. Bo jakby nie było, są to zabawki ze środków miejskich. Do 14 kwietnia czekamy na potwierdzenie od przedszkoli, na chęć udziału w zabawie.

I wtedy też rewitalizacja mini zoo ruszy na dobre.