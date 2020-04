W związku ze stanem epidemii zmienił się termin naboru do miejskich przedszkoli szkół podstawowych. Rozpocznie się 18 maja. Decyzję podjął prezydent miasta.

Data naboru może się jeszcze zmienić – mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

To oczywiście dzisiaj jest data proponowana. Będziemy obserwowali, jak się ma sytuacja w kraju i będziemy podawali następne komunikaty. Także na razie podajemy tylko wstępny termin, bez ścisłego harmonogramu, co i do którego dnia trzeba będzie zrobić.