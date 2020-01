– Nie ma pojęcia pierwszej i drugiej strefy taxi – powiedział w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki, zaznaczając, że nie ma obecnie żadnego dokumentu, który definiuje miejskie strefy.

Do rady miasta trafił projekt uchwały w sprawie określenia nowych stref taxi. Mieszkańcy skarżyli się niejednokrotnie na wysokie ceny kursów taksówek w Zielonej Górze. Radni Mariusz Rosik i Robert Górski przygotowali projekt, który zakłada, że mieście i w tzw. Dzielnicy Nowe Miasto obowiązywałaby taka sama taryfa. Przeciwni tym zmianom są taksówkarze. Do sprawy odniósł się w Radiu Index gospodarz miasta.